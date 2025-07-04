Сегодня день надо посвятить молитве и отказаться от сквернословия, пишет LifeStyle24.

К слову Не только купить обручальные кольца: что нужно сделать перед венчанием

День памяти святого Андрея и святой преподобной Марты

Архиепископ Критский родился около 660 года в городе Дамаск (Сирия). До семи лет он не разговаривал, поэтому родители думали, что сын немой. Однажды парень принял Святое причастие, а после этого появилась речь. Это считается одним из первых чудес.

В юности святой Андрей учился в Иерусалимском монастыре, где изучал Священное Писание, церковное пение, богословие и риторику. Позже его отправили в Константинополь как представителя Иерусалимской Церкви для участия в Шестом Вселенском Соборе (680–681). На этом Соборе было осуждено монофелитство (религиозно-богословское учение в христианстве, согласно которому Иисус Христос имеет две природы – божественную и человеческую, но единую божественную волю и одну энергию).

Впоследствии богослова поставили архиепископом острова Крит, где святой Андрей проявил себя ответственным пастырем, проводником и проповедником. По информации источников, он умер около 740 года, а похоронили его в Гортине (древняя столица острова Крит).

Святой Андрей, архиепископ Критский / Фото из открытых источников

Марта жила в VI веке в Антиохии. Она мечтала жить монашеской жизнью, однако по просьбе родных вышла замуж за Иоанна и родила сына. За год до своей смерти святая Марта видела в видениях ангелов с зажженными свечами, которые назвали ей дату брака с Иисусом.

После смерти много раз появлялась людям, чтобы исцелить их и подсказать правильный путь.

Что нельзя делать 4 июля

Категорически запрещено ссориться и ругаться, лучше отдать предпочтение духовным делам.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, лучше посвятить день молитве.

Не стоит начинать новых дел, потому что они могут просто пойти не тем путем.

Народные приметы

Если пчелы утром летят в улей, то завтра ждите дождь.

Если утром будет туман – ближайшие недели ожидайте теплую, но влажную погоду.

Сильный ветер будет указывать на затяжную непогоду.

А если будет гром, то стоит ждать грозовую погоду аж сорок дней.

Что еще отмечают

С 2009 года в Украине празднуют День судебного эксперта, а с 2015 – 4 июля также отмечают День Национальной полиции Украины. Сначала это была просто дата основания Национальной полиции, а с 2018 – официально стала датой профессионального праздника.

Некоторые украинские фамилии считаются оберегами и символизируют силу и защиту от нечистой силы. Исторически эти фамилии встречаются среди репрессированных или в документах эпохи Гетманщины.