Именно поэтому к венчанию нужно готовиться с пониманием и ответственностью. Что именно следует сделать перед тем, как войти в храм перед началом Таинства – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Не только братьям и сестрам: каким родственникам запрещено жениться

Что стоит сделать перед венчанием

Венчание разрешается только крещеным верующим в Православной Церкви Украины. Если один из супругов не крестился, то это может быть препятствием, поэтому стоит заранее проконсультироваться со священником. Также Церковь позволяет венчаться только после заключения государственного брака. Ведь свидетельство следует потом принести в храм.

Кроме этого, за несколько дней до обряда венчания влюбленные должны отправиться на исповедь и причастие. В то же время супругам рекомендуется воздержаться от интимной жизни, а взамен посвятить время молитве и прочтению Священного Писания. К тому же важно провести разговор со священником и обсудить смысл Таинства, правила христианской жизни и роль веры в семье.

После этого следует подготовить необходимые для венчания вещи, среди которых:

обручальные кольца;

две венчальные свечи;

два полотенца для ног и рук;

иконы Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы;

красное вино, но не игристое.

Что нужно сделать перед венчанием / Фото Freepik

Когда нельзя венчаться

Верующим не стоит венчаться накануне и непосредственно в дни больших христианских праздников. В частности, в Крещение (6 января), Сретение Господне (2 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта), Вербное воскресенье (13 апреля), Пасха (20 апреля), Вознесение Господне (29 мая), Преображение Господне (6 августа), Воздвижение Креста Господня (14 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) и Рождество Христово (25 декабря).

В то же время не рекомендуется планировать Таинство Венчания на вторник и четверг, поскольку это запрещено согласно церковным традициям. Накануне среды и пятницы, в которые вспоминают Страсти Христовы, ни в коем случае нельзя отмечать праздник. То же самое касается и субботы, в которую тоже следует отказаться от веселья и развлечений, ведь в воскресенье принято чествовать Воскресение Христово.