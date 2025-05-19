LifeStyle24 со ссылкой на сообщение игумена Православной Церкви Украины Савватия Собко рассказывает о том, когда нельзя венчаться. Наши предки верили, что стоит планировать венчание только в определенные даты, чтобы не привлечь неудачи в брак.

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Когда нельзя венчаться

По словам игумена Савватия Собко, верующим не следует венчаться накануне и непосредственно в дни больших христианских праздников. В частности, в Крещение (6 января), Сретение Господне (2 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта), Вербное воскресенье (13 апреля), Пасха (20 апреля), Вознесение Господне (29 мая), Преображение Господне (6 августа), Воздвижение Креста Господня (14 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) и Рождество Христово (25 декабря).

В то же время не рекомендуется планировать Таинство Венчания на вторник и четверг, поскольку это запрещено согласно церковным традициям. Накануне среды и пятницы, в которые вспоминают Страсти Христовы, ни в коем случае нельзя отмечать праздник. То же самое касается и субботы, в которую тоже следует отказаться от веселья и развлечений, ведь в воскресенье принято чествовать Воскресение Христово.

Среди других дат, когда нельзя венчаться:

Четыре поста: Великий (3 марта – 19 апреля), Петров (16 – 28 июня), Успенский (1 – 14 августа) и Рождественский (15 ноября – 24 декабря).

Святки, в период между Рождеством Христовым и Крещением (25 декабря – 6 января).

Сырная седмица, в последнюю неделю перед Великим постом (24 февраля – 2 марта).

Светлая седмица, следующая неделя после Пасхи (21 – 27 апреля).

Когда нельзя жениться

Наши предки не проводили празднования в траурные дни и родительские субботы. По народным поверьям, праздник в эти даты мог привести к раннему вдовству.

Что интересно, с давних времен существовала примета: "Кто в мае женится – тот всю жизнь маяться будет". В связи с этим, предки старались не справлять свадьбы в этот месяц, чтобы не привлечь трудности, ссоры и нестабильность в жизни.