LifeStyle24 з посиланням на допис ігумена Православної Церкви України Саватія Собка розповідає про те, коли не можна вінчатися. Наші пращури вірили, що варто планувати вінчання лише в певні дати, щоб не притягнути невдачі в шлюб.

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Коли не можна вінчатися

За словами ігумена Саватія Собка, вірянам не слід вінчатися напередодні та безпосередньо у дні великих християнських свят. Зокрема, у Водохреще (6 січня), Стрітення Господнє (2 лютого), Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня), Вербна неділя (13 квітня), Великдень (20 квітня), Вознесіння Господнє (29 травня), Преображення Господнє (6 серпня), Воздвиження Хреста Господнього (14 вересня), Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) та Різдво Христове (25 грудня).

Водночас не рекомендується планувати Таїнство Вінчання на вівторок і четвер, оскільки це заборонено згідно з церковними традиціями. Напередодні середи й п'ятниці, в які згадують Страсті Христові, в жодному разі не можна відзначати свято. Те ж саме стосується і суботи, в яку теж слід відмовитися від веселощів і розваг, адже в неділю заведено вшановувати Воскресіння Христове.

Серед інших дат, коли не можна вінчатися:

Чотири пости: Великий (3 березня – 19 квітня), Петрів (16 – 28 червня), Успенський (1 – 14 серпня) і Різдвяний (15 листопада – 24 грудня).

Святки, в період між Різдвом Христовим і Водохрещем (25 грудня – 6 січня).

Сирна седмиця, в останній тиждень перед Великим постом (24 лютого – 2 березня).

Світла седмиця, наступний тиждень після Великодня (21 – 27 квітня).

Коли не можна одружуватися

Наші предки не проводили святкування у траурні дні та батьківські суботи. За народними повір'ями, свято у ці дати могло призвести до раннього вдівства.

Що цікаво, з давніх-давен існувала прикмета: "Хто в травні одружиться – той усе життя маятися буде". У зв'язку з цим, пращури намагалися не справляти весілля у цей місяць, щоб не привабити труднощі, сварки та нестабільність у житті.