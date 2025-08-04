4 серпня віряни вшановують пам'ять святих сімох мучеників Ефеських. Вони були військовими, але таємно сповідували християнство, за що згодом загинули.

У цей день наші предки збирали різні ягоди в лісі та готували з них страви. Про заборони й прикмети на 4 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих сімох мучеників Ефеських

У III столітті в місті Ефесі жили семеро юнаків-християн: Максиміліан, Ексакустодіан, Ямвліх, Мартиніан, Іоанн, Діонісій і Антонін. Вони походили зі знатних родин і служили у війську. Коли до міста прибув імператор Декій, він наказав усім приносити жертви язичницьким богам. Однак юнаки відмовилися зрадити Бога, через що правитель позбавив їх військових відзнак, але відпустив. Так, чоловіки втекли на гору і сховалися в печері, де молилися та постили. Коли імператор повернувся до міста, то юнаки добровільно здалися. Правитель наказав замурувати живцем чоловіків у печері.

Що не можна робити?

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не слід справляти весілля та вінчатися.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.

Народні прикмети

Якщо сьогодні спекотно на вулиці, то скоро піде дощ.

Якщо надворі холодно, то така ж погода буде й у листопаді.

Якщо на небі погано видно зорі, то на наступний день буде туманно.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають?

День народження шампанського. Його щорічно відзначають 4 серпня. Адже саме в цей день, у 1668 році, монах П'єр Періньйон запропонував своїм братам-абатам спробувати ігристе вино з бульбашками та легкою сріблястою піною, яке він винайшов.