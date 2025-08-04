В этот день наши предки собирали различные ягоды в лесу и готовили из них блюда. О запретах и приметах на 4 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святых семи мучеников Эфесских
В III веке в городе Эфесе жили семь юношей-христиан: Максимилиан, Эксакустодиан, Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий и Антонин. Они происходили из знатных семей и служили в войске. Когда в город прибыл император Декий, он приказал всем приносить жертвы языческим богам. Однако юноши отказались предать Бога, из-за чего правитель лишил их воинских знаков отличия, но отпустил. Так, мужчины сбежали на гору и спрятались в пещере, где молились и постились. Когда император вернулся в город, то юноши добровольно сдались. Правитель приказал замуровать живьем мужчин в пещере.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
- Не следует справлять свадьбы и венчаться.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
- Не стоит есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.
Народные приметы
- Если сегодня жарко на улице, то скоро пойдет дождь.
- Если на улице холодно, то такая же погода будет и в ноябре.
- Если на небе плохо видно звезды, то на следующий день будет туманно.
- Если на улице ветрено, то ожидайте непогоды.
Что еще отмечают?
День рождения шампанского. Его ежегодно отмечают 4 августа. Ведь именно в этот день, в 1668 году, монах Пьер Периньон предложил своим братьям-абатам попробовать игристое вино с пузырьками и легкой серебристой пеной, которое он изобрел.