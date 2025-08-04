В этот день наши предки собирали различные ягоды в лесу и готовили из них блюда. О запретах и приметах на 4 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых семи мучеников Эфесских

В III веке в городе Эфесе жили семь юношей-христиан: Максимилиан, Эксакустодиан, Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий и Антонин. Они происходили из знатных семей и служили в войске. Когда в город прибыл император Декий, он приказал всем приносить жертвы языческим богам. Однако юноши отказались предать Бога, из-за чего правитель лишил их воинских знаков отличия, но отпустил. Так, мужчины сбежали на гору и спрятались в пещере, где молились и постились. Когда император вернулся в город, то юноши добровольно сдались. Правитель приказал замуровать живьем мужчин в пещере.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Не следует справлять свадьбы и венчаться.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не стоит есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.

Народные приметы

Если сегодня жарко на улице, то скоро пойдет дождь.

Если на улице холодно, то такая же погода будет и в ноябре.

Если на небе плохо видно звезды, то на следующий день будет туманно.

Если на улице ветрено, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают?

День рождения шампанского. Его ежегодно отмечают 4 августа. Ведь именно в этот день, в 1668 году, монах Пьер Периньон предложил своим братьям-абатам попробовать игристое вино с пузырьками и легкой серебристой пеной, которое он изобрел.