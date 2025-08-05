5 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія. Він був військовим, який таємно сповідував християнство.

У цей день наші предки збирали на городі цибулю. Про заборони й прикмети на 5 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Євсигнія

Він народився в Антіохії в III столітті. Упродовж 60 років чоловік був військовим та служив багатьом римським імператорам. Після завершення служби Євсигній повернувся до рідного міста, де багато молився, постився та відвідував храми. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, то правитель вирішив повернути язичництво. Одного дня хтось розповів царю, що Євсигній сповідує християнство. Саме тому Юліан наказав схопити святого та сказав стратити його. Через деякий час Євсигнію відсікли голову.

Що не можна робити?

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід працювати на полі або городі, бо тоді буде неврожай.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то буде гарний врожай грибів.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте потепління.

Якщо на вулиці тепло, то така ж погода буде й в грудні.

Якщо на небі погано видно зорі, то скоро буде холодно.

Що ще відзначають?

Всесвітній день устриць. Його щорічно відзначають 5 серпня. Цей день почали святкувати у Сполучених Штатах Америки. Саме там вперше відзначили це свято на національному рівні.