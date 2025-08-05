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Какой церковный праздник во вторник, 5 августа: почему сегодня нельзя работать на огороде

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • 5 августа верующие чтят память святого мученика Евсигния, который был военным и тайно исповедовал христианство.
  • Также 5 августа отмечают Всемирный день устриц, который начали праздновать в Соединенных Штатах Америки.
Какой праздник 5 августа
Какой праздник 5 августа / Коллаж LifeStyle 24

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

5 августа верующие чтят память святого мученика Евсигния. Он был военным, который тайно исповедовал христианство.

В этот день наши предки собирали на огороде лук. О запретах и приметах на 5 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Евсигния

Он родился в Антиохии в III веке. В течение 60 лет мужчина был военным и служил многим римским императорам. После завершения службы Евсигний вернулся в родной город, где много молился, постился и посещал храмы. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, то правитель решил вернуть язычество. Однажды кто-то рассказал царю, что Евсигний исповедует христианство. Именно поэтому Юлиан приказал схватить святого и сказал казнить его. Через некоторое время Евсигнию отсекли голову.

Что нельзя делать?

  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не следует работать на поле или огороде, потому что тогда будет неурожай.
  • Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если небо облачное, то будет хороший урожай грибов.
  • Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.
  • Если на улице тепло, то такая же погода будет и в декабре.
  • Если на небе плохо видно звезды, то скоро будет холодно.

Что еще отмечают?

Всемирный день устриц. Его ежегодно отмечают 5 августа. Этот день начали праздновать в Соединенных Штатах Америки. Именно там впервые отметили этот праздник на национальном уровне.

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