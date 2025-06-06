6 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вирушати в далекі поїздки

6 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового. Він зцілював хворих і допомагав нужденним.

У цей день наші предки очікували цвітіння шипшини й збирали квіти. Про заборони й прикмети на 6 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Він народився у VIII столітті та ще з ранніх років вирішив присвятити своє життя Господу. Чоловік став ігуменом Пелікітського монастиря, де молився Богу та займався чудотворенням. Якось Іларіону вдалося викликати дощ своєю молитвою, щоб зупинити посуху та врятувати людей. Крім цього, відомо, що святий зцілював хворих і ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Однак за життя Іларіона відбувалися гоніння на християн, особливо на тих, хто не підтримував політику іконоборства. У зв'язку з цим, преподобного схопили та завдали йому страшних мук. Втім, святий не зрікся своїх переконань, за що згодом загинув.

Що не можна робити

Не можна ділитися своїми планами з друзями.

Не варто вирушати в далекі поїздки, бо в дорозі станеться біда.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо побачите багато бджіл, то очікуйте потепління.

Якщо надворі ясна погода, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо на вулиці холодно, то влітку буде спекотно.

Що ще відзначають

День журналіста України. Його щорічно відзначають 6 червня. Це професійне свято встановили у 1994 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука. Що цікаво, дату Дня журналіста обрали невипадково. Річ у тім, що саме 6 червня 1992 році Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів.