Яке церковне свято у неділю, 6 квітня: чому сьогодні не можна носити чорний одяг

6 квітня віряни вшановують пам'ять святого Євтихія, архієпископа Константинопольського. Він мав дари зцілення, чудотворення та пророцтва, тому неодноразово допомагав людям.

У цей день наші предки прибиралися в оселях, щоб відлякати нечисту силу. Про заборони й прикмети на 6 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

Він народився в селищі Божественне, що у Фригійській області, у сім'ї воїна та доньки священника. Дід Євтихія виховав любов до християнства у свого онука, тому у підлітковому віці хлопець зрозумів, що хоче присвятити життя служінню Богу. Так, святий вирушив до монастиря, де прийняв чернецтво, а згодом став архімандритом. Одного дня митрополит Амасійський сильно захворів, тому замість себе відправив Євтихія на V Вселенський Собор. Тоді патріарх Міна сказав, що його наступником стане саме архімандрит. За свою діяльність Євтихій пережив вигнання, під час якого демонстрував свої дари зцілення та чудотворення. Чоловік неодноразово допомагав нужденним, за що отримав можливість пророкувати події. Через деякий час святий повернувся на кафедру та продовжив нею керувати.

Що не можна робити

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто пліткувати та заздрити.

Не можна одягати речі чорного кольору, бо привабите невдачі.

Не рекомендується ділитися планами з іншими людьми.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо на вулиці туман, то у квітні рідко дощитиме.

Якщо на небі добре видно зорі, то в цьому році буде щедрий врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

День геолога в Україні. Його запровадили ще в Радянському Союзі, 31 березня 1966 року. Згодом, у 1995-му, другий президент нашої країни Леонід Кучма продовжив це свято своїм указом. День геолога відзначають фахівці, які вивчають фізичні властивості землі та досліджують літосферу.