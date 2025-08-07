7 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного мученика Дометія. Він сповідував християнство, через що його жорстоко вбили.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та допомагали нужденним. Про заборони й прикмети на 7 серпня.

День пам'яті святого преподобного мученика Дометія

Він походив з Персії та жив у IV столітті. У молодості він прийняв християнську віру завдяки чоловікові, на ім'я Уар. Після цього Дометій залишив батьківщину, охрестився та став монахом у монастирі міста Нисибін. Там він зіткнувся з ворожістю з боку інших ченців, тому перейшов до обителі святих мучеників Сергія і Вакха в місті Феодосіополь. Через деякий час Дометія висвятили у диякони. Однак згодом святий вирішив усамітнитися на одній із сирійських гір поблизу міста Кір, де жив у суворих умовах просто неба. До преподобного приходило багато людей за молитвою та зціленням. Святий Дометій навернув до християнства чимало язичників. Відомо, що преподобний загинув мученицькою смертю за часів правління імператора Юліана Відступника.

Що не можна робити

Не слід розповідати комусь про свої плани.

Не варто ображати тварин.

Не рекомендується виходити на вулицю ввечері, бо накличете хвороби в родину.

Не можна лихословити, конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо побачите 6 серпня лелек, то осінь буде холодною

Якщо помітите багато жолудів, то взимку буде тепло.

Якщо почуєте спів птахів, то серпень буде спекотним.

Якщо небо хмарне, то очікуйте похолодання.

Що ще відзначають

День професійного спікера. Його щорічно відзначають 7 серпня. У цей день заведено вшановувати роботу людей, які часто виступають на сцені та не бояться говорити на будь-які теми.

