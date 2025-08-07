7 августа верующие чтят память святого преподобного мученика Дометия. Он исповедовал христианство, из-за чего его жестоко убили.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и помогали нуждающимся.

День памяти святого преподобного мученика Дометия

Он происходил из Персии и жил в IV веке. В молодости он принял христианскую веру благодаря мужу, по имени Уар. После этого Дометий покинул родину, крестился и стал монахом в монастыре города Нисибин. Там он столкнулся с враждебностью со стороны других монахов, поэтому перешел в обитель святых мучеников Сергия и Вакха в городе Феодосиополь. Через некоторое время Дометия рукоположили в диаконы. Однако впоследствии святой решил уединиться на одной из сирийских гор близ города Кир, где жил в суровых условиях под открытым небом. К преподобному приходило много людей за молитвой и исцелением. Святой Дометий обратил в христианство немало язычников. Известно, что преподобный погиб мученической смертью во времена правления императора Юлиана Отступника.

Что нельзя делать

Не следует рассказывать кому-то о своих планах.

Не стоит обижать животных.

Не рекомендуется выходить на улицу вечером, потому что накличете болезни в семью.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Народные приметы

Если увидите 6 августа аистов, то осень будет холодной

Если заметите много желудей, то зимой будет тепло.

Если услышите пение птиц, то август будет жарким.

Если небо облачное, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

День профессионального спикера. Его ежегодно отмечают 7 августа. В этот день принято чествовать работу людей, которые часто выступают на сцене и не боятся говорить на любые темы.

