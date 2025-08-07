В этот день наши предки собирали лекарственные травы и помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 7 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого преподобного мученика Дометия
Он происходил из Персии и жил в IV веке. В молодости он принял христианскую веру благодаря мужу, по имени Уар. После этого Дометий покинул родину, крестился и стал монахом в монастыре города Нисибин. Там он столкнулся с враждебностью со стороны других монахов, поэтому перешел в обитель святых мучеников Сергия и Вакха в городе Феодосиополь. Через некоторое время Дометия рукоположили в диаконы. Однако впоследствии святой решил уединиться на одной из сирийских гор близ города Кир, где жил в суровых условиях под открытым небом. К преподобному приходило много людей за молитвой и исцелением. Святой Дометий обратил в христианство немало язычников. Известно, что преподобный погиб мученической смертью во времена правления императора Юлиана Отступника.
Что нельзя делать
- Не следует рассказывать кому-то о своих планах.
- Не стоит обижать животных.
- Не рекомендуется выходить на улицу вечером, потому что накличете болезни в семью.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и завидовать.
Народные приметы
- Если увидите 6 августа аистов, то осень будет холодной
- Если заметите много желудей, то зимой будет тепло.
- Если услышите пение птиц, то август будет жарким.
- Если небо облачное, то ожидайте похолодания.
Что еще отмечают
День профессионального спикера. Его ежегодно отмечают 7 августа. В этот день принято чествовать работу людей, которые часто выступают на сцене и не боятся говорить на любые темы.
