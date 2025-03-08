Історія боротьби чи свято краси: найпоширеніші міфи про 8 березня

Міжнародний жіночий день щорічно відзначають 8 березня. Він став частиною культури багатьох країн, зокрема України.

Однак навколо свята 8 березня виникло безліч міфів, які спотворюють його реальну історію. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Свято 8 березня: правда й міфи

8 березня – свято весни, краси та жіночності

Цей міф нав'язували ще з радянських часів. Втім, історично 8 березня ніколи не було святом квітів, компліментів і подарунків. Річ у тім, що ідея створення Міжнародного жіночого дня виникла в контексті феміністичного руху кінця XIX – початку XX століття. Тоді соціалістки боролися за рівні політичні, соціальні та трудові права, тому прагнули справедливості, а не привітань із побажаннями "ніжності й краси".

8 березня – радянське свято

Міжнародний жіночий день почали відзначати ще до Лютневої революції. Його святкували в багатьох країнах Європи, але лише у 1921 році більшовики офіційно закріпили 8 березня як свято, надавши йому зовсім іншого ідеологічного забарвлення. Важливо пам'ятати, що коріння цього дня виходить далеко за межі Радянського Союзу.

Міфи про 8 березня / Фото Freepik

Нагадаємо! У зв'язку з воєнним станом, додатковий вихідний з нагоди 8 березня скасовується. Українці не будуть відпочивати у понеділок, як це було до початку повномасштабного вторгнення.

8 березня придумала Клара Цеткін

Дехто вважає, що саме німецька соціалістка Клара Цеткін вигадала це свято. Ба більше, хтось впевнений, що вона особисто вирішила відзначати його 8 березня. Так, Клара Цеткін справді відіграла ключову роль у популяризації ідеї Міжнародного жіночого дня, але сама дата не була лише її рішенням. На Міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені 1910 року вона запропонувала ідею щорічного свята, яке б вшановувало боротьбу за права жінок. А вже дату встановили пізніше, після подій у Російській імперії в 1917 році.

8 березня не має жодного значення в сучасному світі

У сучасному суспільстві інколи можна почути думку, що цей день уже неактуальний, адже рівність між чоловіками та жінками нібито досягнута. На жаль, проблеми нерівності досі існують. У багатьох країнах жінки отримують меншу зарплату за ту саму роботу, що виконують чоловіки, стикаються з дискримінацією, домашнім насильством і обмеженим доступом до керівних посад. В Україні питання рівних можливостей також залишається актуальним. Тому цей день – не лише привід подарувати квіти, а й гарна нагода нагадати про необхідність продовження боротьби за рівноправність.