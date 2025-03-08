Однако вокруг праздника 8 марта возникло множество мифов, которые искажают его реальную историю. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Важная история праздника 8 марта: имеет ли он русские корни

Праздник 8 марта: правда и мифы

8 марта – праздник весны, красоты и женственности

Этот миф навязывали еще с советских времен. Впрочем, исторически 8 марта никогда не было праздником цветов, комплиментов и подарков. Дело в том, что идея создания Международного женского дня возникла в контексте феминистического движения конца XIX – начала XX века. Тогда социалистки боролись за равные политические, социальные и трудовые права, поэтому стремились к справедливости, а не к поздравлениям с пожеланиями "нежности и красоты".

8 марта – советский праздник

Международный женский день начали отмечать еще до Февральской революции. Его праздновали во многих странах Европы, но только в 1921 году большевики официально закрепили 8 марта как праздник, придав ему совсем другую идеологическую окраску. Важно помнить, что корни этого дня выходят далеко за пределы Советского Союза.

Мифы о 8 марта / Фото Freepik

Напомним! В связи с военным положением, дополнительный выходной по случаю 8 марта отменяется. Украинцы не будут отдыхать в понедельник, как это было до начала полномасштабного вторжения.

8 марта придумала Клара Цеткин

Некоторые считают, что именно немецкая социалистка Клара Цеткин придумала этот праздник. Более того, кто-то уверен, что она лично решила отмечать его 8 марта. Так, Клара Цеткин действительно сыграла ключевую роль в популяризации идеи Международного женского дня, но сама дата не была только ее решением. На Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году она предложила идею ежегодного праздника, который бы чествовал борьбу за права женщин. А уже дату установили позже, после событий в Российской империи в 1917 году.

8 марта не имеет никакого значения в современном мире

В современном обществе иногда можно услышать мнение, что этот день уже неактуален, ведь равенство между мужчинами и женщинами якобы достигнуто. К сожалению, проблемы неравенства до сих пор существуют. Во многих странах женщины получают меньшую зарплату за ту же работу, что выполняют мужчины, сталкиваются с дискриминацией, домашним насилием и ограниченным доступом к руководящим должностям. В Украине вопрос равных возможностей также остается актуальным. Поэтому этот день – не только повод подарить цветы, но и хорошая возможность напомнить о необходимости продолжения борьбы за равноправие.