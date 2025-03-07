История 8 марта значительно сложнее, чем просто "день весны и красоты", как его часто воспринимали в Советском Союзе. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

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Международный женский день 2025: история праздника

Идея создания Международного женского дня возникла в XIX – в начале XX века. Тогда женщины начали активно бороться за свои права, в частности за равную оплату труда и лучшие условия работы. 8 марта 1857 года состоялась демонстрация работниц текстильных фабрик в Нью-Йорке. Женщины требовали сокращения рабочего дня, достойной заработной платы и улучшения условий труда. Это была одна из первых известных женских акций протеста, что привлекла внимание общества к социальным проблемам.

Демонстрация женщин в Нью-Йорке / Фото GenderMuseum

Через 51 год в Нью-Йорке состоялась еще одна массовая акция под лозунгом борьбы за права женщин, в которой приняли участие около 15 тысяч человек. Именно это движение вдохновило членов международного феминистического движения к активным действиям.

Что интересно, идею основания Международного дня борьбы за права женщин выдвинула немецкая социалистка Клара Цеткин на Социалистической женской конференции в Копенгагене в 1910 году. Она предложила отмечать этот день ежегодно, чтобы поддерживать борьбу женщин за равные права. Эту инициативу поддержали, поэтому уже в марте 1911 года впервые отметили Международный женский день в нескольких странах Европы.

Клара Цеткин / Фото GenderMuseum

Через 66 лет ООН официально признала 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир. В современном мире во многих странах этот праздник продолжает подчеркивать важность равноправия и борьбы с дискриминацией.

Имеет ли праздник 8 марта российские корни

В феврале 1917 года в Петрограде женщины вышли на массовую демонстрацию, требуя "хлеба и мира". Это событие стало началом Февральской революции, которая в конце концов привела к падению монархии в Российской империи. После захвата власти большевики решили использовать этот день в своей пропаганде, провозгласив его официальным праздником. В 1921 году Международный женский день официально закрепили за датой 8 марта, чтобы напомнить о протесте женщин в Петрограде.

Февральская революция / Фото artefact.org.ua

Несмотря на то, что большевистская власть активно использовала этот праздник в своей идеологической системе, само происхождение 8 марта нельзя назвать российским. Впрочем, в Советском Союзе этот праздник приобрел специфическое значение. Тогдашняя власть трансформировала его из дня борьбы за права женщин в день "советской женщины" – труженицы, матери и хранительницы домашнего очага. Так, Международный женский день превратился в день поздравлений, подарков и комплиментов девушкам, потеряв свой первоначальный смысл борьбы за равенство.

После начала российско-украинской войны украинцы начали активно дискутировать о целесообразности празднования 8 марта. Многие считают его советской традицией, навязанной еще во времена СССР. В то же время есть и те, кто отмечает международное феминистическое значение праздника. В 2023 году Верховная Рада создала законопроект № 9009, который предусматривает отмену выходных на 8 марта, 1 мая и 9 мая. Вместо этого предлагается ввести новые праздники, в частности День украинской женщины 25 февраля, в день рождения писательницы Леси Украинки.

День украинской женщины / Коллаж LifeStyle24

Украинские женщины играют решающую роль во всех сферах жизни. Так, украинки возглавляют международные организации и общественные движения. Кроме этого, женщины достигают больших успехов в науке, бизнесе, искусстве и спорте. Особенно важным стало чествование вклада украинок в борьбу против России во время полномасштабного вторжения. Немалое количество украинок вступила в ряды ВСУ, стала волонтерками и врачами, которые работают ради победы Украины.