В проекте "Тур по звездам" Monatik отметил, что 8 марта в его семье – двойной праздник, пишет 24 Канал. Дело в том, что у отца Ирины, Владимира Николаевича, день рождения.

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Monatik рассекретил, что в этом году подарил жене 8 марта. Как оказалось, не только цветы.

Я подарил ей огромный букет цветов сегодня. Вот буквально недавно, не с самого утра. Я так тихонько незапланированно приехал домой. И подарил ей туфли, которые мне лично очень понравились. Я их припрятал для нее уже давненько, а сегодня достал из той копилки подарков,

– рассказал Monatik.

Артист добавил, что знает, какой у жены вкус. За годы отношений он понял, что Ирине может понравиться, а что нет.

Для справки! 8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Это не "праздник весны и красоты" – такое мнение навязывала советская власть.

Monatik в проекте "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Дмитрия и Ирины Монатик

Напомним, что Дмитрий и Ирина Монатик поженились в 2015 году. Они воспитывают троих детей: сыновей Платона, Даниила, а вот имя третьего малыша супруги пока не раскрывают.

Monatik в третий раз стал отцом в прошлом году. Вместе с Ириной он сообщил об этом 25 декабря, на Рождество. Вероятно, у супругов родился мальчик. Дело в том, что ранее певец случайно раскрыл пол малыша, когда рассказывал о реакции старшего сына на радостную весть: "Старший сын Даня такой: "Да? Серьезно? Будет бра... (братик, – 24 Канал). Будет еще ребенок один у нас...". Окей, ладно".

Впоследствии Monatik поделился, что Ирина рожала в бомбоубежище. Они приняли такое решение, ведь накануне россияне очень обстреливали Киев. Также артист признался, что был на родах.