У проєкті "Тур зірками" Monatik зазначив, що 8 березня у його родині – подвійне свято, пише 24 Канал. Річ у тім, що у батька Ірини, Володимира Миколайовича, день народження.

Читайте також Дмитро Кулеба та його кохана пояснили, чому не одружуються: "Ми про це навіть не думали"

Monatik розсекретив, що цьогоріч подарував дружині 8 березня. Як виявилося, не лише квіти.

Я подарував їй величезний букет квітів сьогодні. Ось буквально нещодавно, не з самого ранку. Я так тихенько незаплановано приїхав додому. І подарував їй мешти, які мені особисто дуже сподобались. Я їх приховав для неї вже давненько, а сьогодні дістав з тої скарбнички подарунків,

– розповів Monatik.

Артист додав, що знає, який у дружини смак. За роки стосунків він зрозумів, що Ірині може сподобатись, а що ні.

Для довідки! 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Це не "свято весни й краси" – таку думку нав'язувала радянська влада.

Monatik у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Дмитра та Ірини Монатік

Нагадаємо, що Дмитро та Ірина Монатік одружилися у 2015 році. Вони виховують трьох дітей: синів Платона, Данила, а от ім'я третього малюка подружжя поки не розкриває.

Monatik втретє став батьком минулого року. Разом з Іриною він повідомив про це 25 грудня, на Різдво. Ймовірно, у подружжя народився хлопчик. Річ у тім, що раніше співак випадково розкрив стать малюка, коли розповідав про реакцію старшого сина на радісну звістку: "Старший син Даня такий: "Так? Серйозно? Буде бра... (братик, – 24 Канал). Буде ще дитина одна у нас...". Окей, ладно".

Згодом Monatik поділився, що Ірина народжувала в бомбосховищі. Вони ухвалили таке рішення, адже напередодні росіяни дуже обстрілювали Київ. Також артист зізнався, що був на пологах.