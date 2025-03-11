В интервью Славе Демину Дмитрий и Светлана объяснили, почему не заключают официальный брак, передает 24 Канал. Также они рассказали, планируют ли жениться в будущем.
Кстати Дмитрий Кулеба впервые высказался о разводе и отношениях с бывшей женой
Мы уже были женаты и знаем, что сам факт штампа в паспорте не объединяет больше, сдерживает больше. Поэтому это такая формальность,
– сказала Светлана Павелецкая.
Слава Демин спросил у пары, планируют ли они оформлять свои отношения официально в будущем. Павелецкая ответила коротко: "You never know" (Никогда не знаешь – 24 Канал).
Честно говоря, мы об этом даже не думали и не говорили. Если вам хорошо вместе... Единственная проблема, которая возникает, это, собственно, когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском языке звучит нормально, когда говоришь, что это моя партнерша, а на украинском оно странно звучит,
– отметил Дмитрий Кулеба.
Так, пара решила представлять друг друга как гражданская жена и гражданский муж, ведь так проще.
Интервью с Дмитрием Кулебой: смотрите видео онлайн
Коротко о личной жизни Кулебы и Павелецкой
- Напомним, что Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая познакомились в 2003 году, когда были студентами. Экс-глава МИД Украины признавался, что между ними сразу вспыхнула искра, однако потом пути разошлись. Общение возобновилось в 2014 году, а через несколько лет они начали встречаться.
- Вместе с экс-супругой Евгенией Кулеба воспитывает двоих детей. У Павелецкой от предыдущего брака есть сын.