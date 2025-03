В интервью Славе Демину Дмитрий и Светлана объяснили, почему не заключают официальный брак, передает 24 Канал. Также они рассказали, планируют ли жениться в будущем.

Мы уже были женаты и знаем, что сам факт штампа в паспорте не объединяет больше, сдерживает больше. Поэтому это такая формальность,

– сказала Светлана Павелецкая.

Слава Демин спросил у пары, планируют ли они оформлять свои отношения официально в будущем. Павелецкая ответила коротко: "You never know" (Никогда не знаешь – 24 Канал).

Честно говоря, мы об этом даже не думали и не говорили. Если вам хорошо вместе... Единственная проблема, которая возникает, это, собственно, когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском языке звучит нормально, когда говоришь, что это моя партнерша, а на украинском оно странно звучит,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Так, пара решила представлять друг друга как гражданская жена и гражданский муж, ведь так проще.

