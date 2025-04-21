Также украинка одержала победу в двух специальных номинациях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елизаветы.

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Так, кроме того, что Адамская получила бронзу на Miss Eco International 2025, она также завоевала "Приз зрительских симпатий" и "Лучший экокостюм"

Экокостюм Елизаветы под названием "Воспоминание в лепестках" символизирует две экологические проблемы: исчезновение растений, которые были потеряны в результате российской военной агрессии против Украины, и загрязнение пластиком.

Все цветы на платье изготовлены из переработанного пластика. Для создания только рукавов было использовано шесть мешков отсортированных пластиковых бутылок.

Заметим, победительницей Miss Eco International 2025 стала представительница Филиппин Алекси Каймосо Брукс, которая теперь получит почетное звание Посла доброй воли ООН по вопросам окружающей среды.

В то же время стоит отметить, что украинки демонстрируют стабильно высокие результаты на этом престижном эко конкурсе. В прошлом году победительницей Miss Eco International стала украинка Ангелина Усанова, обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2023". Она также отличилась в категории "Лучшее ЭКО платье", попав в тройку лидеров.

Напомним, недавно состоялся скандал на "Мисс Вселенная 2024", когда одну из участниц конкурса красоты лишили титула.