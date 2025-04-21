Також українка здобула перемогу у двох спеціальних номінаціях. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Єлизавети.

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Так, окрім того, що Адамська здобула бронзу на Miss Eco International 2025, вона також виборола "Приз глядацьких симпатій" та "Найкращий екокостюм"

Екокостюм Єлизавети під назвою "Спогад у пелюстках" символізує дві екологічні проблеми: зникнення рослин, що були втрачені внаслідок російської військової агресії проти України, та забруднення пластиком.

Усі квіти на сукні виготовлені з переробленого пластику. Для створення лише рукавів було використано шість мішків відсортованих пластикових пляшок.

Зауважимо, переможницею Miss Eco International 2025 стала представниця Філіппін Алексі Каймосо Брукс, яка тепер отримає почесне звання Послині доброї волі ООН із питань довкілля.

Водночас варто відзначити, що українки демонструють стабільно високі результати на цьому престижному екоконкурсі. Минулого року переможницею Miss Eco International стала українка Ангеліна Усанова, володарка титулу "Міс Всесвіт Україна 2023". Вона також відзначилася у категорії "Найкраща ЕКО сукня", потрапивши до трійки лідерів.

Нагадаємо, нещодавно відбувся скандал на "Міс Всесвіт 2024", коли одну з учасниць конкурсу краси позбавили титулу.