Экс-министр иностранных дел впервые за долгое время поднял тему развода. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину, пишет 24 Канал.

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Дмитрий Кулеба рассказал, что, как и для большинства людей, брак был для него определенной целью в жизни. Он не жалеет, что в свое время женился.

Я не жалею о своем браке. У нас двое прекрасных детей, которыми мы гордимся. В первые годы супружеской жизни мы много ссорились, было столкновение двух сильных характеров. В последние – было трудно,

– признался бывший министр.

Кулеба добавил, что чувства исчезли не за один день, это был определенный процесс. Эта тема остается для него травматической.

Дмитрий Кулеба об отношениях с бывшей женой

Экс-министр отметил, что с уважением относится к бывшей жене Евгении, ведь она является матерью его детей.

Мы общаемся. У нас есть вопросы по которым мы можем дискутировать, но это цивилизованный разговор. Мы любые вопросы можем с ней проговорить и найти решение,

– отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что не считает проблемой попросить прощения. Он извинялся за свои ошибки у Евгении еще в браке.

"Я просил прощения, когда мы еще были женаты. На пути к признанию своей вины стоит человеческая гордыня. Способность признать свою неправоту – признак силы", – подытожил Кулеба.

Заметим, Дмитрий Кулеба познакомился с Евгенией на учебе. В браке у пары родилось двое детей – сын Егор и дочь Люба. Экс-министр объявил о разводе с женой в 2022 году. Впоследствии он подтвердил отношения со Светланой Павелецкой. В предыдущем интервью Дмитрий Кулеба рассказал, как начинался его роман с любимой.