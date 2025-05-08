Яке церковне свято у четвер, 8 травня: чому сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою

8 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з найближчих учнів Ісуса Христа.

У цей день наші предки сіяли зернові культури. Про заборони й прикмети на 8 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова

Він народився у сім'ї рибалки та був учнем Івана Хрестителя. Згодом Богослов разом з Андрієм Первозванним познайомився з Ісусом Христом і почав Йому служити. Святі пішли за Спасителем, ставши одними з найближчих до Нього апостолів. Іван став свідком багатьох ключових подій земного життя Христа, зокрема Таємної Вечері, Страстей і Розп'яття. Саме Богослову Ісус довірив турботу про Свою Матір – Пресвяту Богородицю. Після Її Успіння Іван проповідував у Малій Азії, де навернув багатьох язичників до християнства. Під час гонінь імператора Нерона святого засудили за віру та заслали на острів Патмос. Втім, через деякий час Богослов повернувся в Ефес і написав Євангеліє.

Що не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною працею, бо тоді накличете на себе хвороби.

Не слід відмовляти у допомозі бідним й нужденним.

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується брехати, пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то очікуйте на похолодання.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на небі побачите веселку, то наступного дня буде тепло.

Якщо небо червоного кольору, то незабаром буде потепління.

Що ще відзначають

День пам'яті та примирення. Його щорічно відзначають 8 травня. У цей день, у 1945 році, набув чинності Акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні заведено вшановувати пам'ять людей, які загинули під час Другої світової війни.