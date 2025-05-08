Яке церковне свято у четвер, 8 травня: чому сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою
- 8 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова.
- Сьогодні також відзначають День пам'яті та примирення, вшановуючи загиблих під час Другої світової війни.
8 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з найближчих учнів Ісуса Христа.
У цей день наші предки сіяли зернові культури. Про заборони й прикмети на 8 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова
Він народився у сім'ї рибалки та був учнем Івана Хрестителя. Згодом Богослов разом з Андрієм Первозванним познайомився з Ісусом Христом і почав Йому служити. Святі пішли за Спасителем, ставши одними з найближчих до Нього апостолів. Іван став свідком багатьох ключових подій земного життя Христа, зокрема Таємної Вечері, Страстей і Розп'яття. Саме Богослову Ісус довірив турботу про Свою Матір – Пресвяту Богородицю. Після Її Успіння Іван проповідував у Малій Азії, де навернув багатьох язичників до християнства. Під час гонінь імператора Нерона святого засудили за віру та заслали на острів Патмос. Втім, через деякий час Богослов повернувся в Ефес і написав Євангеліє.
Що не можна робити
- Не можна займатися важкою фізичною працею, бо тоді накличете на себе хвороби.
- Не слід відмовляти у допомозі бідним й нужденним.
- Не варто позичати або брати гроші в борг.
- Не рекомендується брехати, пліткувати та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо небо хмарне, то очікуйте на похолодання.
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо на небі побачите веселку, то наступного дня буде тепло.
- Якщо небо червоного кольору, то незабаром буде потепління.
Що ще відзначають
День пам'яті та примирення. Його щорічно відзначають 8 травня. У цей день, у 1945 році, набув чинності Акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні заведено вшановувати пам'ять людей, які загинули під час Другої світової війни.