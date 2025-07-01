Майже забуті імена предків: як українці називали дітей тисячу років тому

Ім'я – це більше, ніж просто слово, яким до нас звертаються. Воно має свій характер, історію та нерозривний зв'язок із родом. У давнину українці давали дітям імена з особливим значенням, яке мало оберігати й вести по життю. Наприклад, Добриня, Доброслав, чи Анісія.

Сьогодні ж ці імена – рідкість. З часом їх замінили запозичені та трендові варіанти. Відтак, Lifestyle 24 зібрав добірку давньоукраїнських імен для хлопчиків і дівчаток, які варто повернути до життя.

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У давнину українці дуже уважно обирали ім'я для дитини. Воно було не просто гарним або поетичним словом, а справжнім побажанням на все життя. Особливо цінували імена, пов'язані зі славою, добром і радістю. Наприклад, Доброслав, Желислав, Радислав, Зореслав – їхні носії ніби обіцяли прославити рід або робити навколишніх щасливими. Подібні імена давали й дівчатам: Звенислава, Мирослава, Радослава, Родослава.

Часто імена уособлювали побажання батьків для дитини: здоров'я, сили, щасливої долі чи багатства. Такі імена, як Добриня, Тур, Гордята, символізували мужність і хоробрість. Молибог означало "молю Бога", Бажана і Жадана – довгоочікувану дитину, а Радомир – "радість миру".

Окрему групу складали імена, пов'язані з природою. Жінок часто називали Ладою – на честь богині весни й кохання, або Либіддю, що означає "лебідь". Популярними були також Мавка (лісова русалка), Цвітана (від "цвіт") і Зореслава. Чоловіків же нарікали іменами Дунай, Тур, Жереб, Вакула.

Після християнізації Русі українці почали обирати імена грецького та латинського походження. Серед них – Агафія (добра), Мирон (спокій), Теодор (божий дар), Февронія (сонцесяйна) та Стефанія (корона).

Дівчина посеред лісу / Canva

Серед особливо цікавих чоловічих імен – Ольбег, Паук, Здислав, Воротислав, Будий, Дорожай, Атанасій, Бажан, Боян, Власій, Ераст, Євтимій, Ігнатій, Любим, Мирон, Модест, Омелян, Панас, Теофан, Яків. Для дівчат – Богуслава, Віринея, Євстахія, Глафира, Іроїда, Мальва, Мелітина, Неоніла, Одарина, Орина, Параскева, Пелагія, Рута.

Хоч ці імена сьогодні звучать ніби зі старовинних літописів, колись вони були звичайними для кожного. Саме тому так важливо зберегти їх у нашій культурі й передати наступним поколінням.