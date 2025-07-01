Сегодня же эти имена – редкость. Со временем их заменили заимствованные и трендовые варианты. Поэтому, Lifestyle 24 собрал подборку древнеукраинских имен для мальчиков и девочек, которые стоит вернуть к жизни.

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В древности украинцы очень внимательно выбирали имя для ребенка. Оно было не просто красивым или поэтическим словом, а настоящим пожеланием на всю жизнь. Особенно ценили имена, связанные со славой, добром и радостью. Например, Доброслав, Желислав, Радислав, Зореслав – их носители будто обещали прославить род или делать окружающих счастливыми. Подобные имена давали и девушкам: Звенислава, Мирослава, Радослава, Родослава.

Часто имена олицетворяли пожелания родителей для ребенка: здоровья, силы, счастливой судьбы или богатства. Такие имена, как Добрыня, Тур, Гордята, символизировали мужество и храбрость. Молибог означало "молю Бога", Бажана и Жадана – долгожданного ребенка, а Радомир – "радость мира".

Отдельную группу составляли имена, связанные с природой. Женщин часто называли Ладой – в честь богини весны и любви, или Лыбедью, что означает "лебедь". Популярными были также Мавка (лесная русалка), Цвитана (от "цвет") и Зореслава. Мужчин же нарекали именами Дунай, Тур, Жереб, Вакула.

После христианизации Руси украинцы начали выбирать имена греческого и латинского происхождения. Среди них – Агафья (добрая), Мирон (покой), Теодор (божий дар), Феврония (солнцесветящаяся) и Стефания (корона).

Девушка посреди леса / Canva

Среди особенно интересных мужских имен – Ольбег, Паук, Здислав, Воротислав, Будий, Дорожай, Афанасий, Бажан, Боян, Власий, Эраст, Евфимий, Игнатий, Любим, Мирон, Модест, Емельян, Панас, Теофан, Яков. Для девушек – Богуслава, Виринея, Евстахия, Глафира, Ироида, Мальва, Мелитина, Неонила, Одарина, Орина, Параскева, Пелагия, Рута.

Хотя эти имена сегодня звучат будто из старинных летописей, когда-то они были обычными для каждого. Именно поэтому так важно сохранить их в нашей культуре и передать следующим поколениям.