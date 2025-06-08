Із Зеленими святами 2025: красиві привітання у картинках і листівках
- Стаття присвячена Зеленим святам, які відзначаються 8 червня, і розповідає про події, що сталися на п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа.
- З нагоди свята редакція підготувала добірку красивих картинок-привітань, які читачі можуть надіслати своїм рідним і близьким, щоб подарувати їм радість у цей особливий день.
Сьогодні, 8 червня, українці відзначають Зелені свята. У цей день заведено згадувати події, що сталися на п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа.
Тоді апостоли зібралися в Єрусалимі. Аж раптом на них зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Після цього учні Ісуса Христа отримали можливість говорити різними мовами, що дозволило їм проповідувати Слово Боже в усьому світі. Незабаром місцеві жителі, почувши незвичний галас, зібралися, щоб дізнатися, що відбувається. Так, апостоли вийшли до людей і розповіли їм про цю незвичайну подію. У результаті багато хто з присутніх увірував в Ісуса Христа, пише LifeStyle24.
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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Зеленими святами. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції у цей день.
Привітання з Зеленими святами 2025: картинки й листівки
Сподіваємось, що вам сподобалися листівки з нашої добірки. Обирайте картинки з переліку та надішліть їх своїм близьким.