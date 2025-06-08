Тоді апостоли зібралися в Єрусалимі. Аж раптом на них зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Після цього учні Ісуса Христа отримали можливість говорити різними мовами, що дозволило їм проповідувати Слово Боже в усьому світі. Незабаром місцеві жителі, почувши незвичний галас, зібралися, щоб дізнатися, що відбувається. Так, апостоли вийшли до людей і розповіли їм про цю незвичайну подію. У результаті багато хто з присутніх увірував в Ісуса Христа, пише LifeStyle24.

Дивіться також Трійця 2025: історія, традиції та заборони свята

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Зеленими святами. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції у цей день.

Привітання з Зеленими святами 2025: картинки й листівки

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися листівки з нашої добірки. Обирайте картинки з переліку та надішліть їх своїм близьким.