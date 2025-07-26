Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
- Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар у вересні 2023 року, змістивши дати свят на 13 днів назад.
- У серпні 2025 року українці відзначатимуть декілька релігійних свят, зокрема Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, та Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.
У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у серпні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Яке сьогодні свято?: православний календар на серпень 2025
1 серпня – Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас.
2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана.
3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста.
4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських та святої преподобної мучениці Євдокії.
5 серпня – святого мученика Євсигнія.
6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас).
7 серпня – святого преподобного мученика Дометія.
8 серпня – святого сповідника Еміліана та святих мучеників Єлевтерія і Леоніда.
9 серпня – святого апостола Матія.
10 серпня – святого мученика Лаврентія.
11 серпня – святого мученика Євпла.
12 серпня – святих мучеників Фотія та Аникити.
13 серпня – святого преподобного Максима сповідника.
14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського.
15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас) та святого мученика Діомида.
17 серпня – святого мученика Мирона.
18 серпня – мучеників Флора і Лавра.
19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата та інших.
20 серпня – святого пророка Самуїла.
21 серпня – святого апостола Тадея; святої мучениці Васси.
22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших
23 серпня – святого мученика Луппа та святого священномученика Іринея Ліонського.
24 серпня – святого священномученика Євтихія.
25 серпня – святого апостола Тита та святого апостола Вартоломея.
26 серпня – святих мучеників Андріяна та Наталії.
27 серпня – святого преподобного Пімена.
28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина та святого Августина Іппонського.
29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.
31 серпня – покладання пояса Пресвятій Богородиці.