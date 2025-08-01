Сьогодні, 1 серпня, розпочинається Успенський піст. Він вважається одним з найсуворіших у році, адже відомий особливими харчовими обмеженнями.

Так, протягом 14 днів християнам слід відмовитися від споживання м'ясних і молочних продуктів, а також – від алкоголю та тютюну. Однак 6 серпня в Україні відбудеться свято Преображення Господнє. У цей день дозволяється їсти рибу та навіть випити трохи вина, передає LifeStyle24.

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З нагоди початку Успенського посту наша редакція підготувала привітання у картинках і листівках. Надішліть їх своїм рідним і близьким та нагадайте про важливість цього періоду.

Початок Успенського посту 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, сьогодні, 1 серпня, в Україні громадяни відзначають Медовий Спас або Маковія. Наша редакція опублікувала найгарніші привітання у картинках, прозі й віршах, які ви вже можете надіслати своїм друзям і знайомим.