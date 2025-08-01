Так, в течение 14 дней христианам следует отказаться от потребления мясных и молочных продуктов, а также – от алкоголя и табака. Однако 6 августа в Украине состоится праздник Преображения Господня. В этот день разрешается есть рыбу и даже выпить немного вина, передает LifeStyle24.

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По случаю начала Успенского поста наша редакция подготовила поздравления в картинках и открытках. Отправьте их своим родным и близким и напомните о важности этого периода.

Начало Успенского поста 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, сегодня, 1 августа, в Украине граждане отмечают Медовый Спас или Маковея. Наша редакция опубликовала самые красивые поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы уже можете отправить своим друзьям и знакомым.