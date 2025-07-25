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25 липня, 06:30
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Що суворо заборонено робити в День Успіння святої Анни 2025, щоб не притягнути негаразди

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Віряни в День Успіння святої Анни 2025 повинні уникати лихослів'я, конфліктів, пліток, заздрощів.
  • Праведна Анна була матір'ю Пресвятої Богородиці й прожила 70 років, після чого її мощі були перенесені до Константинополя.

25 липня віряни щороку вшановують День Успіння святої праведної Анни. У це свято заведено дотримуватися певних правил і заборон, щоб не привабити невдачі у життя.

Про те, що вірянам категорично не можна робити в День Успіння святої Анни 2025 – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в День Успіння святої Анни 2025?

  • Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
  • Не можна бажати іншим зла та думати про погане.
  • Не рекомендується лінуватися та байдикувати.
  • Не слід вагітним жінкам займатися важкою працею.
  • Не варто справляти весілля та вінчатися.
  • Не можна виходити на вулицю після заходу сонця.
  • Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не слід ображати тварин.

Заборони в День Успіння святої Анни 2025 / Фото Pinterest

Яка історія Успіння святої Анни 2025?

Праведна Анна була донькою священника. Вона разом із чоловіком Йоакимом жила в Назареті. Подружжя довго не мало дітей і тяжко переживало це, адже в тогочасному суспільстві безпліддя вважалося великою ганьбою. Попри все, пара не втрачала віру й постійно молилася Господу. 

Під час одного зі свят Йоакима принизили в Єрусалимському храмі. Священник відмовився прийняти жертву чоловіка через те, що той немає дітей. Після цього Йоаким усамітнився в пустелі, а Анна залишилася вдома і знову почала молитися. 

Через деякий час прохання подружжя були почуті, й ангел розповів святим про те, що в них народиться донька, яку благословить весь людський рід. Так, з'явилася на світ Пресвята Богородиця – майбутня Мати Спасителя. Відомо, що праведна Анна померла у віці 70 років, а її мощі перенесли до Константинополя.