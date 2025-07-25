Що суворо заборонено робити в День Успіння святої Анни 2025, щоб не притягнути негаразди

25 липня віряни щороку вшановують День Успіння святої праведної Анни. У це свято заведено дотримуватися певних правил і заборон, щоб не привабити невдачі у життя.

Про те, що вірянам категорично не можна робити в День Успіння святої Анни 2025 – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в День Успіння святої Анни 2025?

Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не можна бажати іншим зла та думати про погане.

Не рекомендується лінуватися та байдикувати.

Не слід вагітним жінкам займатися важкою працею.

Не варто справляти весілля та вінчатися.

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід ображати тварин.

Заборони в День Успіння святої Анни 2025 / Фото Pinterest

Яка історія Успіння святої Анни 2025?

Праведна Анна була донькою священника. Вона разом із чоловіком Йоакимом жила в Назареті. Подружжя довго не мало дітей і тяжко переживало це, адже в тогочасному суспільстві безпліддя вважалося великою ганьбою. Попри все, пара не втрачала віру й постійно молилася Господу.

Під час одного зі свят Йоакима принизили в Єрусалимському храмі. Священник відмовився прийняти жертву чоловіка через те, що той немає дітей. Після цього Йоаким усамітнився в пустелі, а Анна залишилася вдома і знову почала молитися.

Через деякий час прохання подружжя були почуті, й ангел розповів святим про те, що в них народиться донька, яку благословить весь людський рід. Так, з'явилася на світ Пресвята Богородиця – майбутня Мати Спасителя. Відомо, що праведна Анна померла у віці 70 років, а її мощі перенесли до Константинополя.