Що суворо заборонено робити в День Успіння святої Анни 2025, щоб не притягнути негаразди
- Віряни в День Успіння святої Анни 2025 повинні уникати лихослів'я, конфліктів, пліток, заздрощів.
- Праведна Анна була матір'ю Пресвятої Богородиці й прожила 70 років, після чого її мощі були перенесені до Константинополя.
25 липня віряни щороку вшановують День Успіння святої праведної Анни. У це свято заведено дотримуватися певних правил і заборон, щоб не привабити невдачі у життя.
Про те, що вірянам категорично не можна робити в День Успіння святої Анни 2025 – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити в День Успіння святої Анни 2025?
- Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не можна бажати іншим зла та думати про погане.
- Не рекомендується лінуватися та байдикувати.
- Не слід вагітним жінкам займатися важкою працею.
- Не варто справляти весілля та вінчатися.
- Не можна виходити на вулицю після заходу сонця.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід ображати тварин.
Яка історія Успіння святої Анни 2025?
Праведна Анна була донькою священника. Вона разом із чоловіком Йоакимом жила в Назареті. Подружжя довго не мало дітей і тяжко переживало це, адже в тогочасному суспільстві безпліддя вважалося великою ганьбою. Попри все, пара не втрачала віру й постійно молилася Господу.
Під час одного зі свят Йоакима принизили в Єрусалимському храмі. Священник відмовився прийняти жертву чоловіка через те, що той немає дітей. Після цього Йоаким усамітнився в пустелі, а Анна залишилася вдома і знову почала молитися.
Через деякий час прохання подружжя були почуті, й ангел розповів святим про те, що в них народиться донька, яку благословить весь людський рід. Так, з'явилася на світ Пресвята Богородиця – майбутня Мати Спасителя. Відомо, що праведна Анна померла у віці 70 років, а її мощі перенесли до Константинополя.