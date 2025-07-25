О том, что верующим категорически нельзя делать в День Успения святой Анны 2025 – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День Успения святой Анны 2025?
- Не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Нельзя желать другим зла и думать о плохом.
- Не рекомендуется лениться и бездельничать.
- Не следует беременным женщинам заниматься тяжелым трудом.
- Не стоит справлять свадьбы и венчаться.
- Нельзя выходить на улицу после захода солнца.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.
- Не следует обижать животных.
Запреты в День Успения святой Анны 2025 / Фото Pinterest
Какая история Успения святой Анны 2025?
Праведная Анна была дочерью священника. Она вместе с мужем Иоакимом жила в Назарете. Супруги долго не имели детей и тяжело переживали это, ведь в тогдашнем обществе бесплодие считалось большим позором. Несмотря на все, пара не теряла веру и постоянно молилась Господу.
Во время одного из праздников Иоакима унизили в Иерусалимском храме. Священник отказался принять жертву мужчину из-за того, что у того нет детей. После этого Иоаким уединился в пустыне, а Анна осталась дома и снова начала молиться.
Через некоторое время просьбы супругов были услышаны, и ангел рассказал святым о том, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Так, появилась на свет Пресвятая Богородица – будущая Мать Спасителя. Известно, что праведная Анна умерла в возрасте 70 лет, а ее мощи перенесли в Константинополь.