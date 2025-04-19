19 квітня, 06:30
Що не можна робити в суботу перед Великоднем: головні заборони, про які варто пам'ятати
Основні тези
- 19 квітня християни відзначають Велику суботу, готують паски, фарбують крашанки, моляться і вибачають.
- У Велику суботу заборонено: нехтувати постом, вживати алкоголь, веселитися, конфліктувати, брати в борг, ходити на кладовище.
Сьогодні, 19 квітня, віряни святкують Велику суботу. У цей день християни згадують поховання Сина Божого.
Крім цього, у суботу перед Великоднем заведено завершувати приготування до свята. Так, господині випікають паски та фарбують крашанки. Також людям варто присвятити особливу увагу молитві та вибаченням, адже слід відпустити всі образи напередодні Воскресіння Христового. Водночас християни продовжують дотримуватися Великого посту, відмовляючись від молочних і м'ясних продуктів, розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у Велику суботу
- Не варто нехтувати харчовими обмеженнями Великого посту, зокрема споживати їжу тваринного походження.
- Не слід пити алкоголь та переїдати.
- Не можна лягати спати у великодню ніч, адже варто присвятити цей час молитві.
- Не рекомендується гучно веселитися та розважатися.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Не слід вирушати на полювання, риболовлю та ображати тварин.
- Не можна конфліктувати, лихословити, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не рекомендується гучно сперечатися та сваритися з рідними людьми.
- Не варто брати або позичати гроші в борг.
- Не слід відмовляти в допомозі бідним і нужденним.
- Не можна йти на кладовище.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
- Не варто працювати в саду.
- Не слід брати в руки гострі предмети.
Народні прикмети
- Якщо лід у річках ще не розтанув, то рибалкам найближчий час не щаститиме з уловом.
- Якщо у Велику суботу багато сміятися, то весь рік пройде у стражданнях і сльозах.
- Якщо сьогодні гарна погода, то влітку буде сонячно й тепло.
- Якщо розлити у цей день багато води, то цього буде гарний врожай.
- Якщо у Страсну суботу пішов дощ, то весна буде тривалою.
- Якщо почуєте грім, то літо буде холодним.
- Якщо на небі видно багато птахів, то незабаром буде вітряно.
- Якщо освячене яйце кинути у цей день у воду і вмитися нею, то людина зміцнить своє здоров'я.