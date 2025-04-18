Так, у народі вірять, що не можна лягати спати у великодню ніч. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна спати в пасхальну ніч

У Великодню ніч в усіх храмах проводять богослужіння. Святкова літургія з нагоди Воскресіння Христового розпочинається опівночі та триває до ранку. Саме тому, якщо християнин добре себе почуває та не хворіє, йому слід провести всю ніч в храмі та молитися там. Вірянам потрібно провести цей момент не уві сні, а зустріти Великдень з молитвою та вдячністю.

Однак важливо зазначити, що у зв'язку з комендантською годиною в Україні багато храмів перенесли богослужіння на великодній ранок. Тож, українцям все одно не варто лягати спати, а натомість треба молитися вночі та вранці вирушити на святкову службу.

Cон у великодню ніч / Фото Freepik

Чому наші предки не спали у великодню ніч

У давнину вважалося, що в пасхальну ніч душа людини має бути насторожі. Якщо ж предку хотілося спати, то йому не можна було розстеляти ліжко, а натомість лише сісти десь в кімнаті, щоб не накликати поганих снів. Наші пращури вірили, що нечиста сила може проникнути у сновидіння, якщо спати глибоко та беззахисно.

Крім цього, ця ніч була небезпечною, адже тоді злі духи виходили на вулицю та могли сильно нашкодити. Мовляв, всі чаклуни, відьми та вовкулаки збираються біля церковних подвір'їв, намагаючись врятуватися від очищення. Щоб вберегти свої оселі від нечистої сили, наші пращури запалювали Великодній вогонь. Так, полум'я відлякувало лихо та приваблювало щастя.