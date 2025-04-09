Писанка та крашанка: у чому різниця головних атрибутів Великодня

Вже зовсім скоро українці почнуться готуватися до найсвітлішого свята в році – Великодня. Традиційно віряни прикрашатимуть яйця та будуть нести їх до церкви.

Так, у великодньому кошику опиняються крашанки та писанки. Про різницю між ними – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Коли католики будуть відзначати Великдень у 2025 році: стала відома точна дата свята

Що таке писанка

Переважно писанка – це сире яйце, яке розмальовують кількома кольорами природних барвників і бджолиним воском. Для цього процесу люди зазвичай використовують спеціальний інструмент, який називається писачок. Що цікаво, на яйцях малюють різні візерунки, серед яких можуть бути квіти, хрести, хвилі, зірки або геометричні фігури, що мають особливе значення. Найчастіше писанки зберігають як оберіг або прикрасу, але нерідко їх дарують рідним або знайомим з побажаннями здоров'я, щастя чи врожаю.

Писанки / Фото Freepik

Що таке крашанка

На відміну від писанки, крашанка – це зварене яйце, яке фарбують одним кольором. Наші предки полюбляли використовувати відвари калини, буряків або цибулевого лушпиння, щоб отримати гарний відтінок шкаралупи. Такі яйця найчастіше освячують у великодньому кошику й потім споживають разом з родиною під час святкового сніданку. За народними повір'ями, фарбувати крашанки варто у Чистий четвер або у Велику суботу, напередодні Великодня.

Крашанки / Фото Freepik

В які кольори пофарбувати великодні яйця

У давнину наші пращури полюбляли фарбувати яйця на Великдень, тому серйозно ставилися до цього процесу. Нерідко люди обирали певні кольори, щоб передати особливі побажання своїм друзям чи знайомим.

Червоний – символізує любов та перемогу життя над смертю.

Зелений – означає природу, що прокидається, і нове життя, яке народжується.

Жовтий – символізує світло, тепло й достаток.

Синій – колір неба і молитви, тому означає духовність та спокій.

Коричневий – асоціюється з землею, яка дає щедрий врожай.

Білий – уособлює початок життя та чистоту.

Зверніть увагу! Раніше наша редакція розповідала, чи буде додатковий вихідний на Великдень 2025.