Що не можна робити на Великдень: 4 основні заборони, яких варто дотримуватися

Цієї неділі, 20 квітня, православні християни та греко-католики будуть святкувати Великдень. У цей день люди зберуться у сімейному колі, підуть до церкви та накриють великий стіл, щоб усім разом зустріти світле свято.

Крім цього, у Воскресіння Христове діють певні заборони, яких варто дотримуватися. Про найголовніші з них – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Великдень: основні заборони

Не можна виносити сміття та викидати освячені продукти

На Воскресіння Христове вірянам заборонено виносити сміття з дому. Так, вважалося, що разом із ним можна позбутися добробуту та здоров'я. Особливо не можна викидати залишки освячених страв, зокрема паски, крашанок, сиру і м'яса. До цих продуктів треба ставитися з великою пошаною, але якщо вони зіпсувалися, то їх варто закопати або спалити у безлюдному місці.

Не варто працювати

Християни мають пам'ятати, що Великдень варто провести за святкуванням, а не за буденними справами. Цей день призначений для радості та спілкуванню з родиною. Саме тому не бажано працювати на городі, прибирати, шити, в'язати, вишивати та прати. Ба більше, наші предки вірили, що робота у Воскресіння Христове може принести невдачі протягом усього року.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Не слід поминати померлих

Попри глибоку повагу до предків, саме на Великдень не заведено йти на цвинтар або поминати покійних. Цей день символізує перемогу життя над смертю. Вшанування пам'яті померлих родичів традиційно відбувається у Проводи, які припадають на другий тиждень після Воскресіння Христового. У цей день родини приносять крашанки й паски на могили, моляться та згадують позитивні моменти з життя покійників.

Не можна сваритися й ображатися.

На Великдень віряни не мають конфліктувати, лихословити, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла. Крім цього, слід утриматися від суперечок і сварок з рідними й близькими людьми. Річ у тім, що у це світле свято варто пробачити усім і самому попросити вибачення. Суть Великодня – прощення та мир, тому жодна образа чи злість не мають права на існування у цей день.