Давня традиція, яка приносить добробут: скільки пасок треба з'їсти на Великдень

В Україні існує чимало великодніх традицій, пов'язаних з найсмачнішою святковою стравою – паскою. У давнину вірили, що є навіть певна кількість випічки, яку варто з'їсти на свято.

Так, якщо скуштувати 12 пасок на Великдень, то тоді можуть здійснитись усі бажання. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Скільки пасок треба з'їсти на Великдень

Для наших предків число 12 вважалося особливим. Адже асоціювалося з кількістю апостолів Ісуса Христа та місяцями року. Крім цього, це число означає завершеність, тому пращури намагалися з'їсти саме 12 пасок на Воскресіння Христове.

Що цікаво, молодим дівчатам радили скуштувати їх у різних господинь, щоб вже до наступного року вийти заміж. А жінкам, які прагнули народити дитину, варто було з'їсти 12 пасок, приготованих матерями. Мовляв, тоді щастя материнства неодмінно прийде.

Ба більше, для чоловіків ця традиція також мала важливе значення. Вважалося, що хлопець притягне добробут і здоров'я в родину, якщо скуштує 12 пасок на Великдень.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Коли можна пекти паски на Великдень

Традиційно найкращими днями для випікання пасок вважаються Чистий четвер та Велика субота. Наші предки вірили, що тоді випічка набуває особливої сили, тому варто присвятити їй свою увагу саме у цей час.

Зазвичай господині займаються приготуванням пасок у Чистий четвер. Цей день починають з прибирання дому, а вже потім беруться до випікання святкових страв. Втім, якщо з якихось причин люди не встигли зробити цього в четвер, то дозволяється пекти паски у Велику суботу. Саме у цей день, ввечері, більшість українців вже несе свої великодні кошики до церкви на освячення.