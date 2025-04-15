Так, если попробовать 12 пасок на Пасху, то тогда могут осуществиться все желания. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Сколько пасок надо съесть на Пасху

Для наших предков число 12 считалось особенным. Ведь ассоциировалось с количеством апостолов Иисуса Христа и месяцами года. Кроме этого, это число означает завершенность, поэтому предки старались съесть именно 12 пасок на Воскресение Христово.

Что интересно, молодым девушкам советовали попробовать их у разных хозяек, чтобы уже к следующему году выйти замуж. А женщинам, которые стремились родить ребенка, стоило съесть 12 пасок, приготовленных матерями. Мол, тогда счастье материнства непременно придет.

Более того, для мужчин эта традиция также имела важное значение. Считалось, что парень притянет благополучие и здоровье в семью, если попробует 12 пасок на Пасху.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Когда можно печь паски на Пасху

Традиционно лучшими днями для выпекания пасок считаются Чистый четверг и Великая суббота. Наши предки верили, что тогда выпечка приобретает особую силу, поэтому стоит посвятить ей свое внимание именно в это время.

Обычно хозяйки занимаются приготовлением пасок в Чистый четверг. Этот день начинают с уборки дома, а уже потом приступают к выпечке праздничных блюд. Впрочем, если по каким-то причинам люди не успели сделать этого в четверг, то разрешается печь куличи в Великую субботу. Именно в этот день, вечером, большинство украинцев уже несет свои пасхальные корзины в церковь на освящение.