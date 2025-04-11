Як визначають дату Великодня: чому свято щороку відзначають у різні дні

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Втім, подібні зміни не стосуються дати святкування Великодня. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Як визначають дату Великодня

Щороку дата відзначення Воскресіння Христового змінюється, тож багато хто замислюється, чому Великдень не має фіксованого дня. Річ у тім, що для його визначення віряни користуються місячним календарем. За рішенням Першого Вселенського собору 325 року, Великдень має святкуватися у першу неділю після першої Повні, що настає після весняного рівнодення – 21 березня.

Так, Великдень може припадати на будь-який день між 22 березня та 25 квітня за григоріанським календарем, або між 4 квітня та 8 травня – за юліанським. Різницю в датах Воскресіння Христового для католиків і православних християн можна пояснити саме через використання різних календарів.

Що цікаво, Великдень також не може збігатися з єврейським святом Песах. Водночас Воскресіння Христове має йти після нього. Це пов'язано з тим, що Ісус Христос повернувся до життя вже після настання Песаху.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Коли буде Великдень у 2025 році

Цьогорічної весни українці відзначатимуть Воскресіння Христове 20 квітня. Востаннє католики й православні віряни святкували разом вісім років тому, у 2017-му.

У цей день люди вітають один одного словами "Христос Воскрес!" і "Воістину Воскрес!", а в оселях панує атмосфера родинного тепла.