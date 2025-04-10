Коли відбудеться католицький Великдень у 2025 році: дата за новим календарем

Вже зовсім скоро греко-католики відзначатимуть Великдень. Це свято традиційно припадає на один з весняних місяців.

Дата Воскресіння Христового є змінною і щороку визначається за місячним календарем. Коли буде католицький Великдень – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде католицький Великдень 2025

Згідно з рішенням Першого Нікейського собору, яке ухвалили у 325 році, Великдень святкується в першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. Відтак свято може припадати на період між 22 березня та 25 квітня для греко-католиків. Водночас для православних християн Воскресіння Христове переважно настає між 4 квітня та 8 травня.

У 2025 році греко-католики святкуватимуть Великдень 20 квітня. Цьогоріч дата католицького та православного Воскресіння Христового збігається. Варто зазначити, що подібне трапляється досить рідко, наприклад, востаннє таке було у 2017-му. Саме тому такий збіг вважається особливою подією для Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Коли католицький Великдень 2025 / Фото Freepik

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень 2025

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій державі запровадили воєнний стан. Він триватиме до 9 травня 2025 року, оскільки президент Володимир Зеленський продовжив його дію саме до цієї дати. Згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята, зокрема на Великдень, у воєнний час не надаються.

Саме тому 21 і 22 квітня будуть робочими днями. Однак роботодавці можуть за власним бажанням скоротити відведений для роботи час для своїх працівників.