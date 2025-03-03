Позбавлять від внутрішніх мук: 3 сильні молитви на прощення гріхів

Віряни здавна звертаються до Бога з проханням пробачити гріхи та принести благодать. Через молитву християни здатні не лише досягти примирення з Господом, але й духовно очиститися.

24 Канал зібрав найсильніші молитви, які допомагають знайти прощення та внутрішній мир. До Бога важливо звертатися щирими словами, і тоді людина зможе покаятися.

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Молитви на прощення гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою щодо інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити й нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

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Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми, грішні, Тобі як Владиці цю молитву приносимо: помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось: не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині як Милосердний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Найсильніші молитви на прощення гріхів / Фото Freepik

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Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійности, владо­любства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренномудрости, терпеливости і любові дай мені, рабові Твоєму. Так, Господи! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.