У цей день наші предки намагалися не ходити до лісу, бо боялися заблукати. Про заборони й прикмети на 3 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

Вони були друзями, які жили у місті Амасія в III-IV століттях. За свою віру в Ісуса Христа Євтропій, Клеонік і Василіск були ув'язнені. Після страти великомученика Теодора Тирона чоловіки продовжували проповідувати християнство навіть у в'язниці. Святим вдалося навернути багатьох язичників до віри. Чоловіки зазнали страшних мук, але не зреклися Бога. Коли мучеників привели до язичницького храму, щоб змусити їх принести жертви, Євтропій звернувся до Бога, і стався землетрус. Тоді зруйнувалися ідоли, а голос з небес сказав, що на цьому місці побудують християнський храм. Обурений правитель наказав завдати святим ще більших мук, але чоловіки залишалися відданими християнству. Згодом Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василиску відтяли голову.

Що не можна робити

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Не слід гуляти в лісі наодинці.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується виносити сміття з будинку, бо тоді накличете матеріальні труднощі.

Народні прикмети

Якщо сніг вже розтанув, то весна буде тривалою.

Якщо побачите шпаків, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте потепління.

Якщо побачите зграю птахів, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

Початок Великого посту. У 2025 році він розпочинається 3 березня і триває до 19 квітня. Великий піст триває протягом 48 днів до Великодня. У цей період люди дотримуються суворих харчових обмежень, очищаючись не лише тілесно, але й духовно.