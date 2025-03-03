В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что боялись заблудиться. О запретах и приметах на 3 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Они были друзьями, жившие в городе Амасия в III-IV веках. За свою веру в Иисуса Христа Евтропий, Клеоник и Василиск были заключены в тюрьму. После казни великомученика Теодора Тирона мужчины продолжали проповедовать христианство даже в тюрьме. Святым удалось обратить многих язычников в веру. Мужчины испытали страшные мучения, но не отреклись от Бога. Когда мучеников привели в языческий храм, чтобы заставить их принести жертвы, Евтропий обратился к Богу, и произошло землетрясение. Тогда разрушились идолы, а голос с небес сказал, что на этом месте построят христианский храм. Возмущенный правитель приказал нанести святым еще большие мучения, но мужчины оставались верными христианству. Впоследствии Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову.

Что нельзя делать

Не стоит одалживать или брать деньги взаймы.

Не следует гулять в лесу наедине.

Нельзя злословить и конфликтовать.

Не рекомендуется выносить мусор из дома, ибо тогда вызовете материальные трудности.

Народные приметы

Если снег уже растаял, то весна будет продолжительной.

Если увидите скворцов, то в этом году будет хороший урожай.

Если услышите пение синичек, то ожидайте потепления.

Если увидите стаю птиц, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

Начало Великого поста. В 2025 году он начинается 3 марта и продлится до 19 апреля. Великий пост длится 48 дней до Пасхи. В этот период люди придерживаются строгих пищевых ограничений, очищаясь не только телесно, но и духовно.