Головні заборони Великого посту 2025: що категорично не можна робити в цей період

Сьогодні, 3 березня, для вірян розпочинається Великий піст. Він стартує перед Великоднем і триває 48 днів.

Цьогоріч Великий піст завершиться у суботу, 19 квітня. Що не можна робити у цей період – розповідає 24 Канал.

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Великий піст 2025: головні заборони

Упродовж 48 днів віряни дотримуються низки заборон, які допомагають їм наблизитися до Бога та очиститися від гріховних звичок. Основне обмеження Великого посту стосується раціону. Вірянам забороняється їсти м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Натомість християнам слід вживати овочі, фрукти, крупи, хліб та горіхи.

Крім цього, у період посту варто утримуватися від гучних святкувань, танців і розваг, адже це час, який треба присвятити молитвам і читанню Святого Письма. Особливо важливо контролювати свої емоції, уникати сварок, конфліктів, заздрості та гніву. У Великий піст також рекомендується утримуватися від куріння, вживання алкоголю та інших звичок, які можуть шкодити здоров'ю чи викликати залежність.

Водночас у піст варто уникати марнотратства, натомість гроші можна спрямувати на благодійність – допомогти нужденним, підтримати благодійні організації або церкву. До того ж у період посту важливо не лихословити, пліткувати, брехати та ображати.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

Хто може не постити

Великого посту можуть не дотримуватися люди, які перебувають у прифронтових територіях, зокрема військові та цивільні. Вони займаються важливою працею, тому не мають можливості повноцінно харчуватися. Водночас від посту звільняються християни з серйозними хронічними захворюваннями, яким обмеження в їжі може серйозно нашкодити. До того ж не варто цього дотримуватися вагітним жінкам і матерям, які годують новонароджених, та дітям до 14 років.