Коли варто святити вербу в Україні у 2025 році: запам'ятайте це

У 2025 році Вербна неділя в Україні припадає на 13 квітня. Саме в цей день християни згадуватимуть, як Ісуса Христа урочисто зустріли в Єрусалимі.

На свято заведено освячувати вербові гілочки. Коли саме це варто зробити – розповідає LifeStyle24.

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Коли треба святити вербу в Україні

За традицією саме вранці у Вербну неділю потрібно піти до церкви, щоб освятити вербові гілочки. Після Божої служби люди зазвичай повертаються додому та легенько б'ють вербою усіх родичів. Зокрема, тих, хто проспав богослужіння. Існують навіть певні слова, які потрібно промовляти під час такої цікавої традиції: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко".

Також варто після цього принести вербові гілочки у будинок і зберігати їх біля ікон. Так, наші предки вірили, що зможуть захистити свою родину від бід й нещастя.

Важливо зазначити, що в багатьох храмах освячення верби можуть проводити в суботу ввечері, 12 квітня, напередодні Вербниці. У зв'язку з цим більше людей матимуть змогу долучитися до цієї традиції.

Коли треба святити вербу / Фото Freepik

Що робити зі старою свяченою Вербою

Перед Вербною неділею віряни мають позбутися старої свяченої верби. Однак далеко не всі християни знають, що робити з тогорічними гілками. Хтось зберігає їх вдома, біля ікон, протягом року. Водночас дехто навіть думає викинути вербові гілки, але цього категорично не можна робити.

Вірянам варто взяти стару свячену вербу та спалити її в лісі. Втім, попіл варто забрати з собою та залишити його під будь-яким деревом або розвіяти за вітром. Що цікаво, у давнину предки підпалювали вербові гілочки у своєму будинку, бо хотіли очистити свої оселі від негативної енергії.