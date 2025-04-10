На праздник принято освящать вербовые веточки. Когда именно это стоит сделать – рассказывает LifeStyle24.

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Когда надо святить вербу в Украине

По традиции именно утром в Вербное воскресенье нужно пойти в церковь, чтобы освятить вербовые веточки. После Божьей службы люди обычно возвращаются домой и легонько бьют вербой всех родственников. В частности, тех, кто проспал богослужение. Существуют даже определенные слова, которые нужно говорить во время такой интересной традиции: "Не я бью – верба бьет. Через неделю Пасха. Недалеко красное яичко".

Также после этого стоит принести ивовые веточки в дом и хранить их возле икон. Так, наши предки верили, что смогут защитить свою семью от бед и несчастья.

Важно отметить, что во многих храмах освящение вербы могут проводить в субботу вечером, 12 апреля, накануне Вербницы. В связи с этим больше людей смогут приобщиться к этой традиции.

Когда надо святить вербу / Фото Freepik

Что делать со старой освященной Вербой

Перед Вербным воскресеньем верующие должны избавиться от старой освященной вербы. Однако далеко не все христиане знают, что делать с прошлогодними ветвями. Кто-то хранит их дома, возле икон, в течение года. В то же время некоторые даже думают выбросить ивовые ветви, но этого категорически нельзя делать.

Верующим стоит взять старую освященную вербу и сжечь ее в лесу. Впрочем, пепел стоит забрать с собой и оставить его под любым деревом или развеять по ветру. Что интересно, в древности предки поджигали ивовые веточки в своем доме, потому что хотели очистить свои дома от негативной энергии.