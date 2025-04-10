Этот праздник связан с важным событием, которое произошло в жизни Иисуса Христа. Что известно о Вербном воскресенье – рассказывает LifeStyle24.

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Вербное воскресенье 2025: что это за праздник

Накануне Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря, который умер из-за болезни. После этого Сын Божий отправился на осле в Иерусалим. Слухи о спасении Лазаря распространились по многим городам, поэтому народ решил радостно встретить Спасителя. Когда Иисус вошел в Иерусалим, то люди вышли Его встретить и начали бросать Ему под ноги цветы и пальмовые ветви.

Впрочем, далеко не во всех странах мира растут пальмы, поэтому их со временем заменили на вербу. Что интересно, это дерево символизирует пробуждение весны после зимы.

В Вербное воскресенье верующие несут ивовые веточки в храм для освящения. После службы христиане легонько бьют друг друга вербой и говорят: "Не я бью – верба бьет. Через неделю Пасха". К тому же эти веточки принято хранить дома, возле икон, в течение года. Так, наши предки делали это для того, чтобы защитить себя от невзгод.

Вербное воскресенье 2025 / Фото Freepik

Когда Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Впервые за 8 лет греко-католики и православные христиане будут праздновать Воскресение Христово вместе 20 апреля.

В то же время Вербница в этом году приходится на 7 дней раньше – 13 апреля.