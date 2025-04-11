Чи можна святити тогорічну вербу в церкві: запам'ятайте це

Щороку на Вербну неділю українці несуть до храмів гілочки верби для освячення. Так, віряни вшановують Вхід Ісуса до Єрусалима.

Однак іноді у християн виникає питання, чи можна освячувати торішні вербові гілки. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна освячувати торішні вербові гілки

У народі вірили, що не слід нести стару вербу для освячення в церкві. Річ у тім, що ці гілочки зазвичай за рік втрачають свій первинний вигляд та обсипаються. Водночас верба могла накопичити багато негативної енергії, тому її слід позбутися.

Що цікаво, це можна зробити кількома способами. Зокрема, торішні гілочки можна спалити, а попіл розсипати в місцях, де не ходять люди, або пустити у воду. Однак в жодному разі не варто викидати освячені вербові гілки разом зі сміттям. Для наших пращурів це дерево символізувало захист, тому важливо ставитися до верби з повагою.

Вербна неділя 2025 / Фото Freepik

Коли варто святити вербу в Україні у 2025 році

За традицією саме вранці у Вербну неділю потрібно піти до церкви, щоб освятити вербові гілочки. Після Божої служби люди зазвичай повертаються додому та легенько б'ють вербою усіх родичів. Зокрема, тих, хто проспав богослужіння. Існують навіть певні слова, які потрібно промовляти під час такої цікавої традиції: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко".

Також варто після цього принести вербові гілочки у будинок і зберігати їх біля ікон. Так, наші предки вірили, що зможуть захистити свою родину від бід й нещастя.