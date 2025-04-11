Однако иногда у христиан возникает вопрос, можно ли освящать прошлогодние ивовые ветви. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Вербное воскресенье 2025: что это за праздник и когда его отмечают

Можно ли освящать прошлогодние ивовые ветви

В народе верили, что не следует нести старую вербу для освящения в церкви. Дело в том, что эти веточки обычно за год теряют свой первоначальный вид и осыпаются. В то же время ива могла накопить много негативной энергии, поэтому от нее следует избавиться.

Что интересно, это можно сделать несколькими способами. В частности, прошлогодние веточки можно сжечь, а пепел рассыпать в местах, где не ходят люди, или пустить в воду. Однако ни в коем случае не стоит выбрасывать освященные ивовые ветви вместе с мусором. Для наших предков это дерево символизировало защиту, поэтому важно относиться к вербе с уважением.

Вербное воскресенье 2025 / Фото Freepik

Когда стоит святить вербу в Украине в 2025 году

По традиции именно утром в Вербное воскресенье нужно пойти в церковь, чтобы освятить вербовые веточки. После Божьей службы люди обычно возвращаются домой и легонько бьют вербой всех родственников. В частности, тех, кто проспал богослужение. Существуют даже определенные слова, которые нужно говорить во время такой интересной традиции: "Не я бью – верба бьет. Через неделю Пасха. Недалеко красное яичко".

Также стоит после этого принести ивовые веточки в дом и хранить их возле икон. Так, наши предки верили, что смогут защитить свою семью от бед и несчастья.