8 березня вже скоро: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Через кілька днів українці відзначатимуть Міжнародний жіночий день. У 2025 році 8 березня припадає на суботу.

До початку повномасштабного вторгнення громадяни мали додатковий вихідний у цей день. Втім, чи варто цьогоріч очікувати подібного – розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

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Чи буде додатковий вихідний 8 березня 2025

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави. В Україні триває воєнний стан, тому усі додаткові вихідні скасовуються. Отже, 10 березня українці будуть працювати. Однак роботодавці можуть зробити вихідний або скоротити робочий день для своїх працівників, якщо захочуть.

Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в державі до 9 травня 2025 року. Після Міжнародного жіночого дня люди традиційно День Служби Безпеки України, який припадає на 25 березня. Додатковий вихідний у цей день також скасують, оскільки ще триватиме воєнний стан в Україні.

Додатковий вихідний 8 березня 2025 / Фото Freepik

Коли українці відпочиватимуть у березні 2025

У березні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 10 днів, а саме 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 березня, а працюватимуть 21 день – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 і 31 березня.